Confirma Fiscalía que Kimberly fue rescatada en Tamaulipas

19 Noviembre 2025

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, confirmó que la joven Kimberly sí fue localizada en Tamaulipas, presuntamente en casa de su abuela

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, confirmó que la joven Kimberly Viridiana Cima Montes, quien hace unos días fue reportada como desaparecida, sí fue localizada en Tamaulipas, presuntamente en casa de su abuela. Esa versión fue dada por la propia madre de la menor, quien intentó retirar la denuncia por desaparición, sin embargo, Flores Saldívar, informó se deberán continuar con las investigaciones para la desactivación. “La madre presentó la denuncia, estuvo en comunicación con su hija y ella aseguró que se encuentra en Laredo en la casa de la abuela. Tras esto, la madre pretende retirar la denuncia, pero nosotros no podemos hacer eso hasta que se confirme, se envió una colaboración al estado de Tamaulipas, para efecto de qué se confirme que está ahí. Al parecer, su contacto por medios electrónicos con esa persona, y se fue para allá para Laredo, donde tiene una familiar” Al momento no se ha descartado la posible participación de una invitación por parte del hombre con quien la niña hablaba a través de la plataforma de juegos Roblox, por lo que las investigaciones continúan.