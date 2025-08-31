Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 

La Fiscalía confirmó que el incendio en un centro de rehabilitación en Monterrey fue intencional; el presunto responsable murió en el lugar

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que el incendio registrado el pasado domingo en un centro de rehabilitación de la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, fue provocado.

De acuerdo con la indagatoria, se determinó que el siniestro fue intencional y que la persona presuntamente responsable del ataque murió en el lugar.

“Sí se tienen los resultados (peritaje), sí fue provocado”, confirmó Javier Flores Saldívar, fiscal general.

Sin embargo, la autoridad aún no ha podido confirmar si se trata de una de las dos menores fallecidas, identificadas como Samantha y Romina, ambas de 14 años, o de la mujer adulta, Ana, de aproximadamente 30 años.

Las tres víctimas perdieron la vida por intoxicación a causa del humo, según los resultados de las autopsias practicadas.

La carpeta de investigación fue abierta por el Ministerio Público especializado en feminicidios y se integraron los testimonios de las 10 mujeres que fueron rescatadas del inmueble.

Todas ellas ya rindieron declaración y se encuentran bajo resguardo de sus familias.

El centro de rehabilitación permanece bajo resguardo policial y con un acordonamiento.