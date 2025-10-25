Confirma Fiscalía que gemelos estaban solos durante incendio

El fiscal Javier Flores indicó que las investigaciones apuntan a que el incendio en donde murieron dos hermanitos se originó por un posible cortocircuito

El fiscal Javier Flores Saldívar confirmó que los dos gemelos de cuatro años que perdieron la vida en el incendio de una vivienda en la colonia Ejidal Los Remates, al sur de Monterrey, se encontraban solos al momento del siniestro.

“Al parecer en el momento que sucedieron los hechos momentáneamente habían salido los encargados de la custodia y una vecina es la que se entera del incendio”, aclaró el fiscal durante la Reunión de Seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

Flores Saldívar añadió que, de manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el fuego se originó por un posible cortocircuito.

“Se tiene un examen preliminar de la causa del incendio que es posiblemente un cortocircuito”, precisó.

En la vivienda marcada con el número 5529, ubicada sobre la calle Valle Azul, esquina con Valle del Norte, aún permanecen las huellas del acordonamiento realizado la noche del siniestro.

Ademas, en la entrada del domicilio, no se observa medidor de luz, lo que podría ser un elemento relevante en las investigaciones.