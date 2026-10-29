Confirma Fiscalía que 'El Komanche' se quitó la vida

Aunque en un principio trascendió que el cuerpo presentaba huellas de violencia, esta versión fue descartada por las autoridades

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como “El Komanche”, murió por suicidio, luego de ser encontrado sin vida al interior del domicilio que rentaba en la zona de Cumbres, en Monterrey.

“Así es, suicidio. Dentro de las investigaciones que se realizaron al interior del domicilio, no había signos de violencia y sí de presencia del ahorcamiento del influencer, por lo cual el dictamen de autopsia menciona sofocación por ahorcamiento”, indicó el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar.

El streamer, de origen salvadoreño y quien llevaba algunos años radicando en Monterrey, fue localizado sin vida la noche del domingo 25 de octubre, en una vivienda ubicada en Paseo de Cumbres.

Aunque en un principio trascendió que el cuerpo presentaba huellas de violencia, esta versión fue descartada por las autoridades, que señalaron que no se encontraron indicios de agresión en el inmueble.

Fue apenas el martes cuando la Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. Un día después, el fiscal estatal ratificó que se trató de un suicidio.

De acuerdo con los primeros datos sobre el hallazgo, la puerta del domicilio se encontraba abierta cuando las autoridades arribaron al lugar. Al ingresar, encontraron el cuerpo del influencer sujeto por el cuello.

“El Komanche”, de 30 años, era conocido por realizar transmisiones en vivo en redes sociales, principalmente mientras jugaba videojuegos. En algunos de sus contenidos también se identificaron expresiones relacionadas con pensamientos suicidas.