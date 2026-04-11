Confirma Fiscalía NL caso ‘Tía Paty’ está judicializado

Ante la preocupación por la operación de este tipo de páginas, el fiscal emitió una recomendación directa a la ciudadanía: evitar participar en estos espacios.

El fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, informó que el caso de extorsión relacionado con la página conocida como “Tía Paty” ya se encuentra judicializado, mientras continúan integrándose nuevas carpetas de investigación conforme surgen más denuncias.

“El avance es que está judicializada y se siguen integrando las carpetas que están entrando”, explicó el fiscal.

¿Qué advirtió la Fiscalía sobre la página ‘Tía Paty’?

Ante la preocupación social por la operación de este tipo de páginas, el fiscal emitió una recomendación directa a la ciudadanía: evitar participar en estos espacios, especialmente cuando se incurre en conductas que puedan derivar en delitos.

Flores Saldívar aclaró que el problema escala cuando se pasa de la difusión de contenido a la exigencia de dinero:

“Cuando se pide dinero y empiezan a cuestionar que para dejar de golpear mediáticamente se pide una cantidad, pues obviamente ya es una figura más seria”, señaló.

Asimismo, advirtió que además de la extorsión, podrían configurarse otros delitos como la difamación, dependiendo de cada caso.

¿Interactuar en estos grupos puede tener consecuencias legales?

Sobre si comentar o interactuar en estos grupos podría implicar responsabilidad legal, el fiscal indicó que cada situación se analiza en lo particular, dejando abierta la posibilidad de consecuencias dependiendo de la conducta.

¿Qué se sabe de los responsables investigados?

El titular de la Fiscalía confirmó que, hasta el momento, solo se tiene identificadas a las personas ya detenidas como partícipes directos, sin evidencia concreta de más administradores o responsables detrás de la página.

“Las personas que se han identificado son las que son partícipes de esos hechos delictivos. No tenemos conocimiento si hay otros administradores”, precisó.

Sin embargo, no descartó que la investigación pueda ampliarse si surgen nuevos elementos o denuncias.

¿Qué nuevas denuncias se han sumado al caso?

En cuanto al seguimiento legal, también se dio a conocer que ya fue presentada una denuncia por el delito de amenazas por parte de la defensa, lo que suma nuevas líneas de investigación al caso.

La Fiscalía reiteró que continuará valorando toda la información que llegue, siempre que pueda constituir un delito, y llamó a las posibles víctimas a denunciar formalmente para fortalecer el proceso judicial.