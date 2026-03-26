Confirma Fiscalía dos impactos de bala en mujer en García

La Fiscalía General de Justicia de NL informó que la mujer asesinada al interior de su domicilio en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la mujer asesinada al interior de su domicilio en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, presentaba dos impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, los datos preliminares establecen que la víctima fue localizada dentro de su vivienda con una herida en la cabeza y otra en el torso.

“Tenemos los datos preliminares que efectivamente se encuentra dentro de su domicilio con dos impactos de bala de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el torso”, señaló.

El ataque fue reportado en el cruce de las calles Zamora y Santander, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según las primeras investigaciones, sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima, para posteriormente huir con dirección hacia la avenida Cimas. Entre los presuntos responsables fue descrito un joven de aproximadamente 17 años, sin que se tengan mayores características de los otros implicados.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la mujer, identificada como Yadel Zulamid Córdoba Obregón, de 27 años, ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

El área fue acordonada mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.