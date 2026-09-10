Confirma Fiscalía aumento de robo de jeeps Rubicon

El fiscal Javier Flores señaló que la autoridad estatal se mantiene atenta a los reportes emitidos por municipios como Escobedo y de otras zonas de Nuevo León

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El robo de camionetas Jeep, en especial del tipo Rubicon, ha registrado un incremento en el municipio de Escobedo, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Escobedo, Marco Antonio Zavala Solís.

A través de un video compartido en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad, el funcionario confirmó el aumento en los reportes de robo de este tipo de vehículos y emitió una serie de recomendaciones a los propietarios para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Estamos analizando algunos datos que tienen que ver con el robo de vehículos y al respecto yo quisiera hacer unas recomendaciones a aquellas personas que son propietarios de vehículos Jeep tipo Rubicón para que no los dejen tan expuestos y mantengan una vigilancia cercana a su domicilio, que procuren instalarle algún dispositivo de rastreo, ya que se ha presentado una serie de situaciones o inclinaciones de los dueños de lo ajeno por este tipo de vehículos, son sacados del estado y son empleados posteriormente en actividades ilícitas”, dijo Zavala Solís.

El funcionario recomendó a los dueños de estas camionetas evitar dejarlas en sitios expuestos, mantener vigilancia en los alrededores de sus domicilios y, de ser posible, instalar dispositivos de rastreo que permitan facilitar su localización en caso de robo.

Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que la autoridad estatal se mantiene atenta a los reportes emitidos por el municipio de Escobedo y confirmó que este tipo de delitos también se presenta en otras zonas de Nuevo León.

“Estuvimos alerta a lo que indicó el municipio de Escobedo pero al final de cuentas estamos pendientes de atacar este tipo de hechos, es en todo el estado”, dijo.

Flores Saldívar confirmó el incremento en el robo de estas camionetas y señaló que, de acuerdo con las investigaciones, algunos de los vehículos robados son trasladados a otras entidades federativas.

Las autoridades aclararon que el problema no es exclusivo del municipio de Escobedo, ya que también se han registrado casos en otros puntos del estado.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de estos robos y determinar el destino de las camionetas, pues una de las líneas de investigación apunta a que estos vehículos podrían ser utilizados posteriormente en actividades ilícitas.