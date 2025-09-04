Confirma fiscal delitos imputados a hombre que se llevó a niña

El detenido será imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y tentativa de violación

El fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, informó que José Manuel P., de 33 años, será imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y tentativa de violación, tras el caso de la niña de 10 años que fue llevada a un motel en el centro de Monterrey.

“Se va a investigar por privación ilegal de la libertad, por corrupción de menores y posiblemente una tentativa de violación”, dijo al fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

El funcionario detalló que, según el testimonio de la menor, el hombre la habría invitado a comer pizza, aunque reconoció que la situación es considerada sospechosa y continúa bajo investigación.

“Se está haciendo la imputación, por el dicho de la menor es un evento en que le invita a comer una pizza pero por las condiciones pues es muy sospechoso, detenido por elementos de la Policía Regia”, agregó.

Señaló que el hombre no cuenta con antecedentes penales.

El presunto fue captado por cámaras del C4 cuando tomó de la mano a la niña en el cruce de Madero y Rayón, mientras su abuela vendía dulces en la zona.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Monterrey iniciaron un operativo que permitió ubicar al hombre cuando ingresó con la menor a un hotel en la calle Modesto Arreola.

Al no poder rentar una habitación, el hombre dejó a la niña en el lugar y huyó, siendo finalmente detenido en el cruce de Juan Méndez y Aramberri.

La menor fue resguardada y entregada a su abuela, mientras que José Manuel P. quedó bajo disposición del Ministerio Público y en espera de la formal imputación de los cargos.