Confirma David de la Peña que Santiago tendrá 'restaurant week'

Aunque todavía faltan varias semanas para que termine el año, el municipio de Santiago ya está con miras a 2026, pues el alcalde, David de la Peña, anunció la celebración de una "restaurant week".

Esta iniciativa se celebrará tentativamente durante la última semana del próximo enero y consiste en que diversos establecimientos de comida ofrezcan un menú especial a precio accesible.

“Esta oportunidad que tenemos en la cual vamos a proyectar a Santiago, una semana con precios preferenciales, con la proyección de mercadotecnia que se va a generar en panorámicos, en anuncios de tele, en las redes sociales, para hacer que esa semana en específico, nosotros como restaurantes, ofertemos un platillo especial, con un precio especial, para que la gente conozca sus restaurantes”, expresó.

El proyecto se presentó durante el Foro Conecta Santiago, el cual busca que los empresarios del municipio generen nuevas relaciones comerciales y alianzas estratégicas para fomentar la economía local y fomentar el turismo al pueblo mágico.

Además de de esto, el edil realizó la presentación oficial de la botella de vino de manzana Huerta Don Joaquín, la cual será elaborada por una empresa artesanal de la comunidad de El Tejocote, la cual tiene más de 120 años de historia con este producto.

Este es el primer producto del catálogo "Hecho en Santiago", el cual sirve como un sello distintivo de productos originarios con elaboración artesanal, calidad, herencia y trafdición.