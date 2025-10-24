Confirma AEI dos detenidos tras balacera en la colonia Croc

Esteban Cantú, titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó que se aseguraron dos vehículos, armas largas y cargadores

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) confirmó que tras la balacera en la colonia CROC, en Monterrey, se detuvieron a dos personas que participaron en el hecho violento.

En entrevista, Esteban Cantú, titular de la AEI, indicó que se hizo un reporte al 911 sobre detonaciones de fuego a la cual acudieron elementos de Fuerza Civil quienes por unos momentos se enfrentaron contra los delincuentes.

“El enfrentamiento duró un momento, se controla la situación en la mañana y se hace la captura de dos personas.

“Se aseguraron dos vehículos y, asimismo, armas de fuego, dos armas largas, cargadores y las personas fueron llevadas al ministerio público”, dijo Esteban Cantú.

Por otra parte, aseguró que el elemento que fue herido en el ataque ya había sido dado de alta, ya que fue una lesión superficial.

“Estamos analizando la información, todo se deriva, como comentamos del reporte de detonaciones de armas de fuego, acuden los elementos y se detuvo dos personas, hay más autoridades en el lugar llegaron al apoyo diversas corporaciones”, agregó Cantú.