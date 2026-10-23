Confían en encontrar a hombre arrastrado por la corriente

Este jueves, Protección Civil de Nuevo León reanudó las labores de búsqueda por tierra y aire, con recorridos en el río Pesquería, a la altura de Miguel Alemán.

Con la esperanza de volver a ver a su hermano, América Lizbeth pide que no se detenga la búsqueda de Luis Brandon Valle González, de 27 años, quien desapareció luego de ser arrastrado por la corriente de agua en un canalón de la colonia Del Maestro, en Monterrey.

Para su familia, los días han transcurrido entre la incertidumbre, la angustia y la espera de noticias que les permitan saber dónde está. América habló sobre la información que han recibido de las autoridades y lo difícil que resulta enfrentar cada jornada sin tener respuestas sobre el paradero de su hermano.

Al recordar a Luis Brandon, lo describe como una persona noble y servicial, alguien dispuesto a ayudar a los demás.

Esa forma de ser, asegura, ha hecho que muchas personas se preocupen por él y estén pendientes de su búsqueda, con la esperanza de que pronto puedan encontrarlo.

Mientras pasan los días, la ausencia de Luis Brandon sigue pesando en su familia, que se aferra a la fe de volver a tenerlo cerca.

Por ello, América pide apoyo para mantener los esfuerzos y no dejar de buscarlo. Luis Brandon desapareció el viernes 16 de octubre, cuando presuntamente fue arrastrado por la corriente en un canalón que desemboca en el arroyo del Topo Chico, tras las lluvias registradas en la zona.

Este jueves, Protección Civil de Nuevo León reanudó las labores de búsqueda por tierra y aire, con recorridos en el río Pesquería, a la altura de Miguel Alemán, y en áreas cercanas al cauce, con apoyo de un helicóptero estatal.

Hasta el momento, el joven no ha sido localizado. Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo y espera que la búsqueda permita poner fin a la incertidumbre que enfrenta desde su desaparición.