Confía Miguel Flores en que NL seguirá líder en seguridad

El funcionario afirmó que las estrategias actuales permitirán a Nuevo León conservar el primer lugar en seguridad durante 2026

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que Nuevo León continuará siendo primer lugar nacional en materia de seguridad durante 2026, gracias a la estrategia implementada por el Gobierno del Estado y a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Resultados sostenidos

El legislador destacó que los indicadores en materia de seguridad han mostrado una tendencia positiva, con una reducción constante en delitos de alto impacto, lo que permite afirmar que el estado mantiene un liderazgo a nivel nacional.

“Vamos a seguir siendo primer lugar en seguridad en 2026. Hay una estrategia clara, coordinación con la Federación y los municipios, y una inversión histórica en tecnología, equipamiento y capacitación policial”, afirmó.

Coordinación y tecnología

Miguel Flores subrayó que uno de los factores clave ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Civil, así como el uso de inteligencia, tecnología y sistemas de monitoreo que permiten una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto con las corporaciones municipales y el apoyo de las fuerzas federales para mantener la paz y tranquilidad en el estado.

Compromiso con la ciudadanía

El coordinador reiteró que el objetivo principal es garantizar la seguridad de las familias de Nuevo León, así como ofrecer condiciones de estabilidad que favorezcan la inversión, el desarrollo económico y la calidad de vida.

Finalmente, señaló que desde el Congreso local se continuará respaldando con presupuesto y reformas las acciones que fortalezcan la seguridad pública, con la meta de consolidar los resultados positivos durante 2026 y los años siguientes.