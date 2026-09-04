Conectan cables en una bufa y sufren descarga eléctrica en García

Dos hombres resultaron lesionados tras recibir una descarga eléctrica y caer de una escalera de tres metros mientras conectaban cables en García.

Dos hombres resultaron lesionados tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban trabajos para conectar cables en la instalación eléctrica de un domicilio, en pleno Centro de García.

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves 3 de septiembre, en el cruce de las calles Morelos y Melchor Ocampo, donde los trabajadores se encontraban realizando labores relacionadas con la instalación de las líneas eléctricas de la segunda planta de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los hombres habría hecho contacto de manera accidental con una línea de aproximadamente 220 voltios cuando manipulaba los cables en la llamada “bufa” eléctrica.

La descarga provocó un efecto en cadena, alcanzando también a su compañero, por lo que ambos perdieron el equilibrio y terminaron cayendo desde una escalera de aproximadamente tres metros de altura.

Uno de los lesionados, identificado como Jesús, de aproximadamente 50 años y conocido como “El Chaparrito”, presentó lesiones en uno de sus brazos a consecuencia de la descarga eléctrica.

Su compañero resultó lesionado principalmente en la cabeza, aparentemente debido a la caída desde la escalera.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de García, así como Bomberos municipales, quienes brindaron atención a los dos hombres y posteriormente los trasladaron al Hospital Universitario para continuar con su valoración médica.

Autoridades realizaron las labores de auxilio y aseguraron la zona mientras se atendía a los trabajadores.