Conductores arman riña sobre la Carretera Nacional

De acuerdo con testigos, momentos antes de atacar iban cerrándole el paso a los afectados para no permitirles cambiar de carril con rumbo a una gasolinera.

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Dos hombres en una camioneta de fletes y un padre de familia que acababa de recoger a su hijo de la escuela protagonizaron una riña al circular sobre la Carretera Nacional, en Santiago.

De acuerdo con testigos, la unidad de trabajo iban cerrándole el paso al automóvil particular donde iba una familia, esto, para no permitirles cambiar de carril con rumbo a una gasolinera.

La pelea ocurrió en El Faisán, sobre el sentido hacia Monterrey, en medio de un embotellamiento derivado de la volcadura de un camión de carga en la circulación contraria y por la que se implementó un contraflujo.

Trascendió que después de bloquearle el camino a la familia ambas unidades terminaron por chocar.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que el conductor del vehículo particular baja a reclamar a los tripulantes de la camioneta y después bloque violentamente la puerta del chofer para evitar que también descienda.

El copiloto, sin embargo, logra abandonar la unidad para detenerlo a golpes desatando así la riña en plena vialidad.

Testigos alertaron sobre la pelea a las autoridades que atendían la volcadura a unos seis metros de distancia, sin embargo, los trabajadores del flete al ver la movilización de los oficiales subieron a su camioneta para darse a la fuga.

Elementos de Tránsito municipal intentaron retenerlos marcándoles el alto, pero solo aceleraron la marcha.

Ante la huida se implementó un operativo y finalmente fueron detenidos aproximadamente a medio kilómetro.

Una fuente informó que también el padre de familia quedó bajo disposición de la autoridad para el deslinde de responsabilidades.