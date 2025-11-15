Conductoras protagonizan choque de crucero en Av. Colón

Los ocupantes del vehículo MG se dirigían a un centro educativo. Un menor de edad presentó malestar como náuseas, por lo que recibió atención médica

Elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron al reporte de un choque de crucero en el centro de la ciudad.

El percance vial se registró en la avenida Colón en su cruce con la calle Guerrero.

Según información de testigos, la camioneta blanca de la marca KIA circulaba por la calle Guerrero cuando intentó cruzar a la avenida Colón, fue embestida por el vehículo blanco de la marca MG.

Ambos vehículos resultaron con severos daños en la parte frontal. La camioneta Kia terminó con la defensa zafada, mientras que el vehículo resultó con daños en la parte lateral.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar los primeros auxilios.

Los ocupantes del vehículo MG se dirigían a un centro educativo. Un menor de edad presentó malestar como náuseas, por lo que recibió atención médica en el lugar por parte de paramédicos de la Cruz Roja.