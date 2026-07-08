Conductora vuelca tras circular a exceso de velocidad

La mujer ingresó a la vialidad a alta velocidad y terminó impactándose contra el costado de un vehículo que se encontraba estacionado, en Guadalupe

Una mujer resultó lesionada luego de volcar el vehículo que conducía presuntamente a exceso de velocidad, en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró en la colonia Américo Villarreal, sobre la calle Francisco Sarabia, entre las avenidas Las Américas y Ruiz Cortines, donde la conductora de un automóvil Nissan Versa blanco perdió el control de la unidad.

De acuerdo con testigos, la mujer ingresó a la vialidad a alta velocidad y terminó impactándose contra el costado de un vehículo de reciente modelo que se encontraba estacionado.

Tras el choque, el automóvil volcó debido al fuerte impulso.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la conductora, quien no fue identificada, y la trasladaron a un hospital para una valoración médica más completa.

En el sitio fue reportada como estable, aunque con múltiples lesiones.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron para realizar el retiro del vehículo volcado y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

La circulación sobre la calle Francisco Sarabia permaneció parcialmente cerrada mientras se efectuaban las maniobras correspondientes.