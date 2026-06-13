Conductora sufre crisis hipertensiva y termina semivolcada

Paramédicos y personal de auxilio la valoraron en el lugar, encontrándola consciente y orientada, sin lesiones aparentes.

Una camioneta terminó semivolcada luego de que su conductora perdiera el control del volante cuando circulaba por calles de la colonia Cumbres Segundo Sector, en Monterrey.

El accidente se registró la tarde de este viernes en el cruce de Paseo de las Olimpiadas y la calle Ataulfo, donde elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron tras recibir el reporte de una volcadura.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que una camioneta Nissan X-Trail había quedado semivolcada sobre la carpeta asfáltica, con la parte frontal sobre una jardinera.

De acuerdo con el reporte, la conductora, identificada como Corina de 48 años, señaló que perdió el control de la unidad mientras transitaba por la zona, lo que derivó en el percance.

Paramédicos y personal de auxilio la valoraron en el lugar, encontrándola consciente y orientada, sin lesiones aparentes. Sin embargo, presentó una crisis hipertensiva, por lo que permaneció en espera de la valoración médica correspondiente por parte de su aseguradora.