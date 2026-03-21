Conductora se pasa el semáforo en rojo y provoca choque

El percance ocurrió en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Francisco Márquez, a la altura del acceso 1 del Parque Fundidora.

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Un accidente vial se registró en el municipio de Monterrey luego de que una conductora presuntamente se pasara un semáforo en rojo, provocando un choque entre dos vehículos.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Francisco Márquez, a la altura del acceso 1 del Parque Fundidora.

De acuerdo con los primeros reportes, en uno de los vehículos, un Peugeot 206 color verde, viajaba una pareja, cuyos ocupantes señalaron que la camioneta involucrada ignoró la luz roja del semáforo.

La unidad señalada es una camioneta Toyota blanca, en la que viajaban dos mujeres adultas y un menor de edad.

Tras el impacto, la parte frontal del Peugeot resultó completamente destrozada, mientras que la camioneta presentó daños en la puerta del conductor.

Ambos conductores reportaron lesiones leves, en tanto que el menor de edad resultó ileso.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Tránsito de Monterrey, quienes brindaron auxilio a los involucrados y realizaron las labores correspondientes para el control de la vialidad.