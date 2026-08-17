Conductora se estrella contra negocio de autos en Guadalupe

La mujer de 33 años presentó una lesión en la muñeca izquierda, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades para determinar su estado de salud

Durante la noche de este sábado, una conductora resultó lesionada luego de protagonizar un aparatoso accidente en las inmediaciones de la colonia Rosalinda, en Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando la mujer identificada como Karmen se impactó contra la malla perimetral de un negocio dedicado a la venta de vehículos.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Aguascalientes y San Sebastián, donde la responsable provocó la caída de una luminaria, así como diversas afectaciones en el negocio, como daños en uno de los vehículos pertenecientes a la misma empresa.

Tras el impacto, el vehículo presentó un derrame de aceite en el lugar, por lo que elementos de Protección Civil Nuevo León y Bomberos Municipales procedieron con las acciones correspondientes.

La mujer de 33 años presentó una lesión en la muñeca izquierda, por lo que fue puesta a disposición de la Policía de Movilidad de Guadalupe para determinar su estado de salud.

Ante esto, se descartaron riesgos en el lugar.