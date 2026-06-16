Conductora resulta lesionada tras estrellamiento en Apodaca

El accidente provocó el cierre parcial de varios carriles, lo que provocó congestión vial durante las labores correspondientes de los cuerpos de emergencia.

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial tipo estrellamiento registrado en la carretera Santa Rosa–Mezquital, en el municipio de Apodaca, la mañana de este lunes.

El percance ocurrió sobre el camellón central, donde un vehículo particular se impactó contra un árbol.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, la conductora señaló que el accidente fue provocado por un cerrón de un tráiler que circulaba por el carril de alta velocidad, lo que la hizo perder el control y terminar impactada en el punto mencionado.

Al sitio, acudieron Paramédicos quienes valoraron a la femenina en el lugar, quien refirió esperar pase médico por parte de su aseguradora, sin que se reportara traslado a un hospital.

En la atención del hecho se hicieron cargo Protección Civil Apodaca y Movilidad Apodaca, así como Policía Municipal de Apodaca, quedando a la espera del arribo de la grúa para el retiro del vehículo y la liberación de la vialidad.

El accidente provocó el cierre parcial de varios carriles, lo que provocó congestión vial durante las labores correspondientes de los cuerpos de seguridad y de emergencia.