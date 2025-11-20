Conductora resulta lesionada tras chocar contra camión urbano

Por: Patricia Agüero 19 Noviembre 2025, 10:46 Compartir

En el lugar un vehículo March en color gris con placas de circulación SZL-058-A de Nuevo León se impactó en un costado del camión de la ruta 214

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente tipo crucero protagonizado por un camión urbano y un vehículo particular dejó lesionados en el centro de Monterrey. El percance vial se registró en el cruce de la calle Arteaga con Joaquín G. Leal. En el lugar un vehículo March en color gris con placas de circulación SZL-058-A de Nuevo León se impactó en un costado del camión de la ruta 214 operado por José Roberto Vallejo Rodríguez, de 46 años de edad. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron auxilio a una mujer que resultó con lesiones leves. Mientras tanto, los pasajeros se retiraron del lugar al no presentar lesiones. Elementos de Vialidad y Transito de Monterrey ordenaron el movimiento de los vehículos involucrados para liberar la circulación.