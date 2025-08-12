Conductora queda prensada tras accidente vial en Morones Prieto

La conductora de un vehículo Nissan en color azul fue impactada por un tractocamión cuando circulaba sobre la avenida Morones Prieto

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente vial dejó a una prensada al interior de su vehículo en la avenida Morones Prieto en el primer cuadro de Monterrey.

Según información preliminar, la conductora de un vehículo Nissan en color azul fue impactada por un tractocamión cuando circulaba sobre la avenida Morones Prieto, justo en la incorporación a la avenida Cuauhtémoc.

El vehículo terminó orillado en la división de la avenida con daños visibles en uno de sus costados.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Paramédicos de la Cruz Roja; estos últimos brindaron los primeros auxilios a la mujer.

Finalmente, la conductora fue trasladada en ambulancia a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del operador del tractocamión.

El percance vial está causando importante carga vehicular debido al cierre completo de la incorporación a la avenida Cuauhtémoc.