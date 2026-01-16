Conductora pierde el control y vuelca en avenida Alfonso Reyes

Tras el percance, el automóvil quedó sobre el carril lateral y parte del camellón central, en la colonia Villa Los Pinos; la conductora resultó ilesa

Completamente volcado terminó un auto compacto gris luego de que su conductora perdiera el control del volante, presuntamente por transitar a exceso de velocidad, sobre la avenida Alfonso Reyes, al sur de Monterrey.

Accidente ocurrió entre Lázaro Cárdenas y Garza Sada

El accidente se registró en el tramo comprendido entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Garza Sada, cuando el vehículo circulaba por los carriles con dirección de Lázaro Cárdenas hacia Garza Sada. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora, no identificada, habría excedido los límites de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcando.

Vehículo quedó sobre camellón central

Tras el percance, el automóvil quedó sobre el carril lateral y parte del camellón central, en la colonia Villa Los Pinos. La conductora resultó ilesa y no fue necesario su traslado a un hospital.

Cierre parcial de la vialidad por varios minutos

El incidente ocasionó el cierre parcial de la vialidad durante varios minutos, mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro del vehículo.

Cabe destacar que, además del presunto exceso de velocidad, el área donde ocurrió el accidente es considerada de alto riesgo, ya que cuenta con dos curvas consecutivas y una inclinación pronunciada, factores que han provocado que de manera recurrente se registren accidentes en ese punto.