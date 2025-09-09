Conductora pierde el control de su camioneta y atropella a mujer

El aparatoso percance se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Cabezada, al norponiente de Monterrey, lo que provocó movilización de rescatistas

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes sobre la avenida Cabezada, en el poniente de Monterrey, luego de que la conductora de una camioneta Nissan Xtrail en color guindo perdiera el control presuntamente debido al pavimento mojado.

De acuerdo con los reportes, la joven, quien no fue identificada, circulaba de poniente a oriente cuando, al intentar evitar derrapar, terminó impactando contra una camioneta tipo pick up blanca estacionada y posteriormente contra una grúa.

En la maniobra, una mujer de aproximadamente 40 años que caminaba sobre la banqueta fue embestida.

La víctima recibió los primeros auxilios por vecinos de la zona y posteriormente fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital del IMSS número 21, mientras que la conductora fue valorada en el lugar. La parte frontal de la camioneta quedó destrozada.

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil para abanderar la zona, además de personal de Tránsito de Monterrey y la Cruz Roja Mexicana.