Conductora lesionada tras estrellarse contra estructura del Metro

Una mujer resultó lesionada luego de que el automóvil que conducía se estrellara contra el muro de contención de la estructura del Metro durante la madrugada de este miércoles 11 de marzo, a la altura de los Condominios Constitución, en Monterrey.

De acuerdo con testigos, la conductora circulaba en dirección de sur a norte por el puente Garza Sada y al tomar la curva que conecta hacia la avenida Félix U. Gómez presuntamente perdió el control del volante, aparentemente por el exceso de velocidad. El vehículo salió de su trayectoria y terminó impactándose contra la estructura del Metro.

El accidente fue reportado alrededor de las 00:36 horas , a la altura del Hospital General De Zona 33 de IMSS, donde el automóvil Renault gris con placas RWK-110-C quedó severamente dañado tras el fuerte estrellamiento.

Tras el impacto, la conductora quedó atrapada al interior del vehículo, lo que obligó a los rescatistas a utilizar equipo hidráulico para retirar la puerta del lado del conductor y poder liberarla. Durante las maniobras también se trabajó para controlar un derrame de aceite provocado por la unidad siniestrada.

Paramédicos atendieron a la mujer identificada como Yaneth Hernández Cruz, de 31 años, quien presentaba diversas lesiones derivadas del fuerte impacto, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su atención médica, reportada como politraumatizada.

El estrellamiento también provocó daños en el área, ya que el vehículo derribó algunos árboles ubicados junto al muro de contención del Metro. Durante las labores de auxilio y el retiro del automóvil con apoyo de una grúa, uno de los carriles de la lateral permaneció cerrado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Tránsito de Monterrey para atender la emergencia y resguardar la zona.