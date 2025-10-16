Conductora dormita, estrella y vuelca su automóvil

El percance vial se registró sobre la avenida Castellana en su cruce con Apolo, en el sector Cumbres, al poniente de Monterrey

Luego de dejar a su hijo en la guardería, una joven conductora dormitó por algunos segundos y volcó su automóvil.

El accidente ocurrió sobre la avenida Castellana en su cruce con Apolo, en el sector Cumbres, al poniente de Monterrey.

Antes de ocurrir la volcadura, la joven conductora dormitó cuando se desplazaba sobre la avenida Castellana hacia Abraham Lincoln.

Esto provocó que perdiera el control del volante y el auto se estrelló contra una luminaria.

El fuerte impacto hizo que el automóvil se volcara y derrapará alrededor de 80 metros sobre el pavimento.

Personal de Protección Civil de Monterrey acudieron hasta el lugar y atendieron a la conductora.

Durante el auxilio se dio a conocer que la joven portaba el cinturón de seguridad lo que evitó que saliera proyectada.

Debido al percance uno de los carriles quedó obstruido y fue necesario que elementos de vialidad se mantuvieran en el lugar.