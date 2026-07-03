Conductora con presunto aliento alcohólico vuelca en Apodaca

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer presentaba varios golpes tras el accidente, aunque ninguno de consideración grave

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Una mujer resultó lesionada tras volcar el vehículo que conducía durante la madrugada de este jueves 2 de julio en calles del municipio de Apodaca.

El accidente fue reportado alrededor de las 02:20 horas en el cruce del bulevar Humberto Ramos y Valle de Salduero, donde cuerpos de auxilio se movilizaron tras el reporte de una volcadura.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron un automóvil Kia Forte negro volcado, y en el interior se encontraba la conductora, identificada como Devani Catalina, de 30 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer presentaba diversos golpes tras el accidente, aunque ninguno de consideración grave.

Trascendió que la conductora presentaba aliento alcohólico al momento de ser atendida por los cuerpos de auxilio, por lo que no se descarta que esta condición haya influido en el percance.

Luego de recibir atención prehospitalaria en el lugar, la mujer fue trasladada a un hospital en San Nicolás de los Garza para una valoración médica más completa.

Elementos de auxilio y autoridades municipales quedaron a cargo de las investigaciones para determinar cómo ocurrió la volcadura.