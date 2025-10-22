Conductora choca y abre boquete en barda de casa en San Nicolás

De acuerdo con la conductora, metros antes había agua en el pavimento y al querer frenar se equivocó de pedal y aceleró perdiendo el control del vehículo

Una mujer protagonizó un aparatoso accidente vial en donde provocó un boquete en la barda de una vivienda contra la que se impactó en San Nicolás.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo que presuntamente circulaba a gran velocidad perdió el control y, tras girar, se impactó contra la barda de una vivienda.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la avenida Casa Blanca, casi llegando a la avenida Las Torres.

Según el reporte en redes sociales, los oficiales de Tránsito que atendieron el reporte del accidente no dieron aviso a los habitantes de la casa y solo se llevaron el vehículo deportivo.

Por su parte, la conductora señaló que el día de los hechos se trasladó a un hospital para recibir atención médica oportuna debido al fuerte golpe.

Detalló que metros antes en donde ocurrió el choque había agua en el pavimento, consciente de que su carro patina en curva y quiso frenar, pero se equivocó de pedal y aceleró, provocando que perdiera el control del vehículo.

Y aseguró que ya se presentó con la aseguradora para hacerse responsable de los daños ocasionados a la vivienda y rechazó las acusaciones de que no se estaba haciendo cargo.