Conductora choca contra obra en construcción en La Rioja

Una mujer perdió el control de su auto y se estrelló contra barreras de una obra en La Rioja; no hubo lesionados y autoridades investigan

Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra las barreras de seguridad de una zona en construcción ubicada a la altura del fraccionamiento La Rioja.

El automóvil, quedó atrapado entre las varillas y estructuras metálicas de la obra, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien fue valorada en el lugar por elementos de Protección Civil de Monterrey.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación en la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente.