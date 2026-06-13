Conductora choca contra barandal de contención en Morones Prieto

La conductora, quien no fue identificada, circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del automóvil y terminó estrellándose contra la estructura tubular

Una mujer de entre 30 y 35 años de edad protagonizó un accidente vial al impactar su vehículo contra una estructura de contención, durante la mañana de este viernes, sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de San Pedro Garza García.

El percance se registró en sentido poniente, sobre el carril de baja velocidad, metros antes del paso elevado ubicado en el cruce con la calle Corregidora.

De acuerdo con testigos en el lugar, la conductora, quien no fue identificada, circulaba a exceso de velocidad, perdió el control del automóvil y terminó estrellándose contra la estructura tubular instalada en el sitio.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Paramédicos de Protección Civil de San Pedro acudieron al lugar y valoraron a la mujer, quien solo presentaba golpes leves.

Tras la atención, la conductora decidió retirarse por sus propios medios.

Posteriormente, los cuerpos de auxilio retiraron partes del vehículo que representaban riesgo para otros automovilistas, mientras una grúa realizaba las maniobras para remover la unidad.

Durante los trabajos, al menos dos carriles fueron cerrados parcialmente, lo que provocó congestión vial en la zona.

Autoridades permanecieron en el sitio para agilizar la circulación y prevenir otro incidente.