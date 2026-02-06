Conductor vuelca y se estrella contra casa en San Nicolás

El automóvil habría golpeado el cable de tierra de una línea eléctrica, lo que ocasionó la pérdida de control y el posterior impacto contra el inmueble

Un automovilista protagonizó una volcadura la noche del miércoles, luego de presuntamente impactar un cable de guarda eléctrico mientras realizaba una maniobra para incorporarse a una calle, lo que provocó que el vehículo terminara volcado y estrellado contra una vivienda de la Colonia Villas del Oriente en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:40 horas, en el cruce de las calles Almería y Sevilla, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el aviso de un vehículo volcado. Al arribar, las autoridades encontraron un Chevrolet Aveo color rojo, con visibles daños materiales.

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil habría golpeado el cable de tierra de una línea eléctrica, lo que ocasionó la pérdida de control y el posterior impacto contra el inmueble. En el interior viajaban dos personas, quienes fueron valoradas en el lugar por paramédicos, sin que presentaran lesiones de consideración y negándose al traslado a un hospital.

La conductora del vehículo fue identificada como Yanet Aracely, de 48 años de edad, quien permaneció en el sitio mientras se realizaban las maniobras para asegurar la zona y retirar la unidad siniestrada.

La vialidad fue parcialmente cerrada durante poco más de una hora para permitir las labores de atención del accidente, concluyendo la intervención cerca de las 22:53 horas. La situación quedó a disposición de la autoridad municipal correspondiente para el seguimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.