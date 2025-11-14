Conductor sufre ataque epiléptico y vuelca sobre Gonzalitos

Según testigos, el automovilista, identificado como Fernando Díaz, de 31 años, sufrió una crisis epiléptica que provocó que se desviara hacia una estructura

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir un ataque epiléptico mientras conducía y volcar junto a su pareja sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

El accidente ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando el conductor de un Nissan Sentra que se desplazaba en sentido de sur a norte perdió el control de la unidad justo a la altura de la avenida Insurgentes.

Según testigos, el automovilista, identificado como Fernando Díaz, de 31 años, sufrió una crisis epiléptica que provocó que se desviara hacia una estructura de concreto ubicada donde antes se encontraba un retorno, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado sobre la vía.

Rescatistas voluntarios de Medical Jonsu, Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja Mexicana atendieron a los afectados en el lugar y trasladaron al conductor a la clínica 21 del IMSS, acompañado por su pareja, quien resultó con golpes leves.

Por algunos minutos, la circulación de Sur a norte en Gonzalitos tuvo que ser cerrada mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo, lo que ocasionó tráfico vial en la zona.