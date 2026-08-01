Conductor se queda dormido y choca contra tráiler en Monterrey

El automovilista presentó abrasiones en un brazo, mientras que los tres pasajeros que viajaban con él fueron valorados en el lugar sin lesiones de consideración

Un conductor resultó con lesiones leves luego de quedarse dormido al volante y estrellar su automóvil contra la parte trasera de un tractocamión en el sector San Jerónimo, en Monterrey.

Se queda dormido y choca contra tractocamión

El accidente se registró sobre el cruce de las avenidas Pablo González Garza y San Jerónimo, donde elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron que estuvieron involucrados un automóvil Volkswagen Vento y un tractocamión Freightliner.

De acuerdo con el conductor del vehículo compacto, identificado como José, de 52 años, al incorporarse a la circulación se quedó dormido momentáneamente, lo que provocó que impactara la parte posterior del tráiler, el cual era conducido por David, de 38 años, quien transporta cemento, aunque al momento del percance circulaba sin carga.

Pasajeros fueron valorados en el lugar

El automovilista presentó abrasiones en un brazo, mientras que los tres pasajeros que viajaban con él fueron valorados en el lugar sin lesiones de consideración y permanecieron en espera de la valoración de la aseguradora.

En el sitio también acudieron elementos de Movilidad de Monterrey para tomar conocimiento del accidente.