Conductor se impacta contra tienda de autoservicio

Durante las primeras horas de la mañana, un hombre sufrió una crisis de ansiedad tras impactarse contra la ventana de una tienda en Monterrey

Autoridades se movilizaron hasta la colonia Terminal, cuando recibieron el reporte sobre el choque de una camioneta contra una tienda de autoservicio del municipio de Monterrey.

Fue sobre la avenida Félix U. Gómez y su cruce con Ramón Treviño, donde un hombre de 46 años impactó su vehículo contra una de las ventanas de la sucursal.

Tras este accidente, Protección Civil Nuevo León en coordinación con Protección Civil Municipal, acudieron al lugar para atender el reporte.

Al menos siete personas fueron desalojadas de la tienda, mientras que tanto el conductor como una de las empleadas del establecimiento, recibieron atención médica por personal de la Cruz Roja tras sufrir una crisis de ansiedad.

Luego de una inspección, ambas corporaciones descartaron riesgos en el lugar, por lo que será Protección Civil Municipal quien se encargue de lo sucedido.