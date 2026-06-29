Conductor se impacta contra dos vehículos en col. San Bernabé

Entre los partícipes se encontraba una mujer, quien presentaba dolor en su brazo izquierdo a causa del fuerte impacto registrado

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Durante la madrugada de este domingo, un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente en las calles de la colonia San Bernabé, del municipio de Monterrey.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:46 horas, en el cruce de las calles Las Rocas y Nepenta.

Aparentemente, el responsable saltó un bordo con gran velocidad, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara incrustado contra dos unidades estacionadas.

Al lugar arribaron personal de Protección Civil Nuevo León, así como elementos de Fuerza Civil, quienes valoraron lo sucedido en la escena.

Entre los partícipes se encontraba una mujer, quien presentaba dolor en su brazo izquierdo a causa del impacto, pero no requirió atención médica.

Al lugar acudieron elementos de Movilidad Municipal para realizar los procedimientos correspondientes.

No se reportaron personas prensadas.