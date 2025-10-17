Conductor se exhibe desnudo en área médica de la UANL

Los estudiantes decidieron grabar al conductor para alertar a la comunidad estudiantil de su presencia en la zona para extremar precauciones y denunciarlo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Estudiantes del área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León se vistieron de 'héroes' y enfrentaron a un hombre que cometía el delito de atentado contra el pudor a bordo de su vehículo.

El sujeto fue encarado cuando circulaba en el cruce de las calles Irapuato y Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, en la colonia Mitras Centro, al poniente de Monterrey.

Los estudiantes decidieron grabar al conductor para alertar a la comunidad estudiantil de su presencia en la zona para extremar precauciones y denunciarlo.

En las imágenes, los jóvenes captan al conductor a bordo de su vehículo Nissan Advance con placas 74-KZF sin pantalones y realizándose tocamientos a sus partes íntimas.

Tras ser descubierto, el conductor intenta escapar, pero se detiene en el tráfico de la zona, lo que es aprovechado por los jóvenes que lo encaran.

En el video se alcanza a escuchar que uno de los jóvenes reporta los hechos a alguna autoridad.

En su intento por escapar, el conductor chocó otros vehículos y finalmente se dio a la fuga.

Los jóvenes compartieron el video en redes sociales para que se viralizara y lograr identificar al sujeto.

Los usuarios que reaccionaron a las imágenes 'aplaudieron' la valentía de los jóvenes para encarar al hombre e intentar detenerlo. Otras personas identificaron al hombre de haberlo visto anteriormente en la zona.

Hasta el momento, el conductor no ha sido identificado y los estudiantes hicieron un llamado para elevar la seguridad en el lugar.

Así se castiga este delito en Nuevo León

La legislación en Nuevo León tipifica como delito el acoso sexual, que incluye acciones como la exhibición de actos lascivos o de exhibicionismo corporal sin consentimiento.

Acoso Sexual: La masturbación en la vía pública puede ser considerada acoso sexual, un delito que se persigue de oficio y se penaliza con prisión y multas.

Exhibicionismo: Este acto entra en la categoría de exhibicionismo corporal, que atenta contra la libertad y decencia pública.

Penalización: Dependiendo de las circunstancias y el alcance de las acciones, la pena podría ser de uno a tres años de prisión y una multa.