Conductor se estrella sobre la avenida Rogelio Cantú en Monterrey

Unidades de la Cruz Roja y de Protección Civil acudieron hasta el lugar y encontraron un automóvil fuera de la carpeta asfáltica.

Lo mojado del pavimento provocó que un conductor estrellara su automóvil contra una malla ciclónica.

El accidente vial ocurrió cerca de las siete con 30 minutos del lunes sobre la avenida Rogelio Cantú frente a la colonia Santa María.

Unidades de la Cruz Roja y de Protección Civil acudieron hasta el lugar y encontraron un automóvil fuera de la carpeta asfáltica.

En el lugar los paramédicos atendieron a un conductor de 22 años de edad, quien salió ileso a pesar del aparatoso accidente.

Se estableció que el vehículo era conducido de norte a sur sobre esa arteria.

Las autoridades presumen que el accidente se debido a la velocidad sobre pavimento mojado.

Esto provocó que el auto con placas de Nuevo León derrapará alrededor de siete metros y se proyectara fuera del pavimento.

El vehículo sin control se estrelló contra una malla ciclónica y quedó con el frente hacia la avenida.

Los elementos de tránsito de Monterrey iniciaron las Investigaiones para establecer las causas del percance.