Conductor se estrella contra muro de un puente en Santa Catarina

Luego de las investigaciones llevadas a cabo por elementos de tránsito, el vehículo fue retirado del sitio para evitar algún percance en la zona.

Una distracción provocó que un conductor resultara con golpes al estrellar su automóvil contra el muro de un puente en Santa Catarina.

El percance vía ocurrió cerca de las ocho de la mañana en la avenida Dos de Octubre y Privada Mitras en la colonia Los Treviño.

Tras el percance al lugar llegaron elementos de Protección Civil del estado, quienes atendieron a un hombre de aproximadamente 45 años de edad.

El conductor se encontraba en el interior de un automóvil en color azul, el cual tenía el frente destrozado.

De acuerdo a las Investigaiones, el percance se dedicó a una presunta distracción del chofer al desplazarse hacia el oriente de esa arteria.

Esto provocó que se estrellara de frente contra una de las paredes del puente vehicular.

Luego de las investigaciones llevadas a cabo por elementos de tránsito, el vehículo fue retirado del sitio para evitar algún percance en la zona.