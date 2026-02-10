Conductor se estrella contra columna del Metro en Miguel Alemán

El hombre presentó probable trauma en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica

Un accidente vial tipo estrellamiento se registró durante la madrugada de este lunes sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del sector La Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que una camioneta se impactara contra una columna de la obra de construcción del Metro.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 03:10 horas, cuando el vehículo tuvo contacto con el muro lateral delantero del paso a desnivel, lo que provocó que posteriormente se estrellara contra una de las columnas del Metro. La atención del hecho concluyó cerca de las 03:53 horas, tras las labores de auxilio y aseguramiento de la zona.

El vehículo involucrado es una camioneta Ford Territory en color negro, conducida por Fernando Javier Patiño Ramírez, de 41 años de edad. Tras el impacto, se informó que el conductor salió parcialmente proyectado por el parabrisas delantero, siendo atendido de inmediato por elementos de Protección Civil de San Nicolás.

El hombre presentó probable trauma en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica. Posteriormente, se reportó que se encontraba fuera de peligro.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones municipales de auxilio y personal de Movilidad de San Nicolás, quienes quedaron a cargo de la vialidad y las maniobras correspondientes.