Conductor resulta lesionado tras volcadura en San Pedro

Por: Patricia Agüero 14 Noviembre 2025, 12:36

El accidente tipo volcadura dejó al conductor con algunas lesiones por lo que recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de una volcadura en San Pedro. Las unidades se movilizaron a la avenida Gómez Morín en su cruce con Privada Cristal de la colonia Privada Residencial Villa Cristal. El accidente tipo volcadura dejó al conductor con algunas lesiones por lo que recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja. El vehículo quedó con las llantas hacia arriba en el carril de alta velocidad. El percane vial generó congestionamiento vial en la zona por algunos conductores que disminuían la velocidad para observar el percance.