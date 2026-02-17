Conductor resulta lesionado tras volcadura en Cumbres

Un accidente vial tipo volcadura se registró este lunes en Cumbres, Monterrey, tras el choque de tres vehículos en el cruce de avenida Paseo de los Leones y De los Descubridores. La atención del incidente requirió el despliegue de cuerpos de emergencia.
Detalles del accidente y atención a los lesionados
Según Protección Civil de Nuevo León, uno de los automóviles terminó volcado. El conductor logró salir por sus propios medios y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que presentaba golpes múltiples sin necesidad de traslado.
Los ocupantes de los otros dos vehículos involucrados no resultaron lesionados.
Cierran dos carriles por choque en Cumbres
Durante la atención del percance, se cerraron dos carriles de circulación para facilitar las maniobras de los cuerpos de auxilio. Tras descartar riesgos adicionales, la zona quedó bajo supervisión de Movilidad Monterrey.