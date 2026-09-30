Conductor resulta lesionado tras volcadura de una pipa

Durante la revisión médica, el hombre manifestó dolor en el tobillo izquierdo, por lo que se consideró que podría presentar un probable esguince.

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Una pipa de agua terminó volcada en la Zona Industrial, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad mientras circulaba por el sector de Díaz Ordaz y Zinc.

El accidente vial fue reportado por automovilistas que estaban circulando por la zona, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y personal de Tránsito para atender la emergencia y verificar las condiciones en las que había quedado el vehículo.

Conductor presentó una probable lesión

A su llegada, los cuerpos de auxilio localizaron la unidad de la compañía Transportes Víctor volcada y procedieron a valorar al conductor, identificado como Abelardo, de 55 años.

Durante la revisión médica, el hombre manifestó dolor en el tobillo izquierdo, por lo que se consideró que podría presentar un probable esguince. A pesar de la lesión, sus signos vitales se encontraban estables y no se reportaron otras afectaciones de consideración.

Paramédicos y personal de Protección Civil brindaron la atención inicial al conductor y le realizaron las recomendaciones correspondientes. Debido a la molestia que presentaba, Abelardo decidió trasladarse por sus propios medios a una clínica privada para recibir una valoración médica más detallada.

Autoridades investigarán las causas

Elementos de tránsito permanecieron en el lugar para realizar las labores correspondientes y tomar conocimiento del accidente, además de coordinar las acciones necesarias mientras se atendía la situación y se realizaban las maniobras para retirar la pipa.

Hasta el momento no se reportaron otras personas lesionadas a consecuencia de este accidente. Las autoridades correspondientes deberán determinar cómo ocurrió la volcadura y las causas que llevaron al conductor a perder el control de la unidad.