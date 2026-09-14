Conductor resulta lesionado tras impactarse contra un tráiler

Por: Esmeralda Valdez 13 Septiembre 2026, 18:54 Compartir

El accidente vial ocurrió sobre el Libramiento Noreste, a la altura de Internacional, en las inmediaciones del Vynmsa Escobedo Industrial Park

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Un hombre de 52 años resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía se impactara por la parte trasera de un tráiler, en el municipio de Escobedo. El accidente vial ocurrió sobre el Libramiento Noreste, a la altura de Internacional, en las inmediaciones del Vynmsa Escobedo Industrial Park. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, Búsqueda y Rescate, así como Fuerza Civil. Paramédicos de Cruz Roja atendieron al conductor de una camioneta F-250 Lobo, quien presentó diversas lesiones en el rostro y los brazos. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital Metropolitano para su valoración médica.