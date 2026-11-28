Las autoridades reportaron que una Nissan NP300 blanca impactó postes en Huinalá-San Miguel, en Valles de San Miguel, y el conductor sufrió lesiones leves.

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Un conductor resultó con lesiones leves luego de protagonizar un accidente vial sobre la carretera Huinalá-San Miguel, a la altura de la colonia Valles de San Miguel en Apodaca.

El percance se registró cuando el conductor de una camioneta Nissan NP300, en color blanco, presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del volante.

Dinámica del choque e identificación del conductor

La unidad terminó impactándose contra unos postes metálicos de color amarillo, instalados como protectores de un poste de Comisión. Tras el primer impacto, la camioneta salió proyectada y terminó chocando contra otro poste, donde quedó en posición vertical.

El conductor fue identificado como Jaheel Rogelio, de 34 años, quien presentó algunas lesiones en el rostro, aunque estas fueron reportadas como leves.

Atención vial y retiro de la unidad

Al sitio acudieron elementos de Tránsito para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las labores correspondientes.

Finalmente, con apoyo de una grúa, la camioneta fue retirada del lugar, mientras las autoridades realizaron el registro del accidente para determinar las circunstancias del percance.