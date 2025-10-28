Conductor resulta lesionado tras chocar contra muro del metro

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a una persona lesionada.

Una movilización de cuerpos de auxilio se registró tras el reporte de un accidente vial con lesionados en Monterrey.

El percance vial ocurrió minutos antes de las 06:00 horas sobre la avenida Colón en su cruce con la calle Héroe de Nacozari en la colonia Talleres.

Según información preliminar, un vehículo Mini Cooper con placas de otro estado se impactó contra una de las columnas del metro.

Una patrulla de la Policía de Monterrey también se hizo presente para resguardar la zona y evitar otro percance vial.

En el sitio quedó bloqueado un carril de circulación mientras se llevan a cabo las maniobras para retirar el vehículo.