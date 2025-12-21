Conductor resulta ileso tras volcarse sobre avenida Garza Sada

En otro hecho, se registró un accidente del mismo tipo en el cruce de Isaac Garza Oriente y Mariano Arista, en el Centro de Monterrey.

El conductor de automóvil protagonizó un fuerte accidente al volcarse este sábado sobre la avenida Garza Sada, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos se registraron a la altura de la colonia Villa Las Fuentes, con dirección de sur a norte.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el responsable afirmó estar en buenas condiciones de salud.

Aparentemente el exceso de velocidad junto con la falta de pericia provocó que el automóvil terminará con los neumáticos hacia arriba, sobre el carril central de la transitada vialidad.

Elementos de la Policía Municipal de Monterrey acudieron hasta el punto para realizar las diligencias correspondientes.

Moviliza volcadura a Protección Civil en el Centro de Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron la tarde de este sábado tras el reporte de un accidente vial tipo volcadura en el cruce de Isaac Garza Oriente y Mariano Arista, en el Centro de Monterrey.

Tras la valoración correspondiente en el lugar del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose los daños únicamente a lo material.

Protección Civil exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas de alto flujo vehicular del primer cuadro de la ciudad.

Con información de Esmeralda Valdez