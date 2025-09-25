Conductor resulta ileso tras volcar su vehículo en Montemorelos

El conductor de un vehículo Volkswagen circulaba por carretera nacional y al tomar la curva prolongada pierde el control y termina volcado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un vehículo participo en un accidente vial tipo volcadura en la carretera periférico Montemorelos Juárez.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que el accidente se registró en kilómetro 218 de la carretera periférico entrada por carretera nacional.

El conductor de un vehículo Volkswagen circulaba por carretera nacional y al tomar la curva prolongada pierde el control y termina volcado.

El conductor identificado como Eros Mercado señaló que circulaba de Doctor Arroyo y se dirigía a su trabajo.

El vehículo modelo 2002 terminó dañado apesar de los daños significativos en la cabina, pudo salir de la unidad con golpe leves que no ponen en riesgo su vida.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos del accidente.

Los cuerpos de emergencia protección civil coordinados con Cruz Roja brindaron la atención y revisaron al conductor del vehículo.