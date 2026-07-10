Conductor resulta herido tras choque en tienda de Guadalupe

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades

Un hombre resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un vehículo estacionado al ingresar sin control al estacionamiento de una tienda de conveniencia, en el municipio de Guadalupe.

Falla mecánica provocó la pérdida de control

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta azul empujaba la unidad sobre Santa Rosa de Lima, debido a que presentó una falla mecánica. Al intentar incorporarse a la avenida Eloy Cavazos, perdió el control del vehículo y terminó dentro del estacionamiento del establecimiento.

En su trayectoria, la camioneta chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado, el cual sufrió daños en el costado izquierdo. Al momento del percance no había personas al interior del vehículo afectado.

El conductor, cuya identidad no fue revelada, resultó lesionado luego de que uno de sus pies quedara atorado en el freno de la camioneta. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.