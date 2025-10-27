Conductor resulta herido tras accidente en Santa Catarina

Por: Diana Leyva 26 Octubre 2025, 12:13

El automovilista recibió atención médica debido a que presentaba laceraciones, así como diversas cortaduras en el brazo izquierdo

Antes del mediodía, un hombre resultó con diversas heridas después de volcar su vehículo este domingo a la altura del Parque Industrial, en el municipio de Santa Catarina. De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el conductor perdió el control de la unidad para después volcarse sobre un costado de la avenida Industrial del Poniente. El responsable presentaba varias laceraciones, así como diversas cortaduras en el brazo izquierdo, producto del incidente. Se presume que el automovilista se encontraba acompañado de tres personas más, incluido un menor de edad, pero se retiraron de la zona. Elementos de Protección Civil Estatal, Municipal y Tránsito de Santa Catarina, acudieron hasta este punto para realizar las labores correspondientes.