Conductor queda prensado tras chocar contra tráiler en Escobedo

Para rescatar al lesionado fue necesaria la intervención del personal de Búsqueda y Rescate, que utilizó herramienta hidráulica para liberar al hombre

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Un conductor resultó lesionado luego de quedar prensado al impactar la camioneta de plataforma que conducía contra la parte trasera de un tráiler sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, a la altura del Paso Cucharas Progreso, en el municipio de General Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:36 horas del martes, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes encontraron al conductor atrapado física y mecánicamente dentro de la cabina de la unidad.

Para rescatar al lesionado fue necesaria la intervención del personal de Búsqueda y Rescate, que utilizó herramienta hidráulica para liberar al hombre, mientras paramédicos de Protección Civil de El Carmen y Protección Civil de Escobedo le brindaban atención prehospitalaria en el lugar.

Una vez liberado, el conductor fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil de El Carmen a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el reporte, el hombre conducía una camioneta Mitsubishi con plataforma plana corta, con placas PV-9104-A, la cual terminó severamente dañada tras impactarse por alcance contra el tráiler.

Durante las maniobras de rescate y el retiro de las unidades involucradas, la circulación permaneció cerrada en el sitio para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Protección Civil de El Carmen, Bomberos Nuevo León y personal de Búsqueda y Rescate, mientras que Fuerza Civil quedó a cargo del resguardo de la escena y de las investigaciones para determinar las causas del accidente.